Adyen und Microsoft starten Netzwerk-Token-Optimierung

"Das Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und wenn es um denZahlungsprozess geht, geht es darum, ihn schneller, einfacher und sicherer zumachen", so Matt Rossmeissl, Vizepräsident von Commerce Engineering Operationsbei Microsoft. "Produktinnovation ist der Kern dessen, was wir bei Microsofttun, und die Network Token Optimization von Adyen ist ein Faktor, der zubesseren Autorisierungsraten und Kundenzufriedenheit beiträgt."Adyen und Microsoft arbeiten seit Juli 2015 zusammen, beginnend mit dereuropäischen Akquisition. Heute wickelt Adyen weltweit Zahlungen für Microsoftab, und zwar für alle Microsoft-Produkte und -Dienste. Microsoft nutzt neben derNetwork Token Optimization mehrere Produkte von Adyen, darunter den Real-timeAccount Updater, um ein nahtloses Einkaufserlebnis für den Kunden zugewährleisten, indem immer die aktuelle Karte belastet wird. Adyen unterstütztauch verschiedene lokale Zahlungsmethoden in einer Reihe von Ländern fürMicrosoft, einschließlich US-amerikanischer Debit-Netzwerke, eine neuereEntwicklung von Adyen."Wir bauen unsere Produkte immer mit dem Fokus auf unsere Händler und derenEndkunden, und Microsoft treibt uns an, bessere globale Lösungen zu schaffen.Wir haben von Microsofts beständigem Wunsch profitiert, ihren Kunden bessereErfahrungen zu bieten", sagt Kamran Zaki, COO bei Adyen. "Das Microsoft-Teamsteht an der Spitze der Innovation und ist immer bereit, als Early Adopter fürviele unserer neuen Produkte und Funktionen zu fungieren. Wir arbeiten jeden Tagzusammen, um positive Einkaufserlebnisse für Microsoft-Kunden zu schaffen, undwir sind gespannt, was wir als nächstes schaffen werden."Informationen zu AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweitführenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, diedirekt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden derVerbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-,Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreutAdyen Kunden wie Facebook , Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oreal. DieKooperation mit Microsoft, wie sie in diesem Händler-Update beschrieben wird,unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuenHändlern im Laufe der Jahre.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3008631-1&h=524252603&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008631-1%26h%3D3346846202%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F432569%252FAdyen_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F432569%2FAdyen_Logo.jpg)Pressekontakt:press@adyen.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112233/4789107OTS: Adyen