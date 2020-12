NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend Kursverluste haben am Freitag das Bild an den US-Aktienmärkten geprägt. Anleger zeigten sich ernüchtert von der nach wie vor ausstehenden politischen Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Der Dow Jones Industrial trat mit 29 999 Punkten auf der Stelle. Zuvor hatte er den niedrigsten Stand der zu Ende gehenden Börsenwoche markiert. Auf Wochensicht steht ein Minus von 0,7 Prozent zu Buche.

Zwar fiel das von der Uni Michigan ermittelte Konsumklima der US-Verbraucher im Dezember spürbar besser aus als erwartet. An der Börse überwog aber die Sorge um die hohen Corona-Infektionszahlen. Der marktbreite S&P 500 lag zuletzt mit 0,35 Prozent im Minus bei 3655 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,56 Prozent auf 12 333 Zähler nach unten.