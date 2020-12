Neue Studie stellt Zusammenhang zwischen nicht invasivem und kontinuierlichem Hämoglobin-Monitoring Masimo SpHb im Rahmen des Blutmanagements bei pädiatrischen Patienten mit kürzerem Aufenthalt auf der Intensivstation und weniger postoperativen Transfusionen fest

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Ergebnisse eines kürzlich auf der Euroanaesthesia 2020 vorgestellten Abstracts bekannt, in dem Dr. Saraçoğlu und Kollegen der Marmara-Universität in Istanbul, Türkei, die Wirksamkeit des nicht-invasiven und kontinuierlichen Hämoglobin-Monitorings von Masimo, SpHb, im Rahmen des Transfusionsmanagements bei pädiatrischen Patienten, die einer größeren Operation unterzogen wurden, untersucht haben.1 Die Forscher fanden heraus, dass der Einsatz von SpHb mit einer verringerten Häufigkeit postoperativer Transfusionen, einem verkürzten Aufenthalt auf der Intensivstation und anderen verbesserten Ergebnissen in Zusammenhang stand.

Die Forscher stellten fest, dass die herkömmlichen Methoden zur Messung des Hämoglobins und zur Abschätzung des Blutverlustes im Rahmen des perioperativen Bluttransfusionsmanagements „zeitaufwendig“ sind und zu Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung führen können. Somit war es Ziel ihrer Untersuchungen herauszufinden, ob die Anwendung einer nicht invasiven, kontinuierlichen Methode, Masimo SpHb, Auswirkungen auf die Transfusionshäufigkeit, Morbidität und Mortalität bei pädiatrischen Patienten, die einer Kraniosynostose-Operation unterzogen werden, haben würde. Pädiatrische Patienten im Alter von 2 – 24 Monaten wurden in eine Kontrollgruppe (n = 28), deren Transfusionstherapie mittels intermittierender Blutgasanalyse durchgeführt wurde, und eine experimentelle Gruppe (n = 27) aufgeteilt, deren Transfusionstherapie mittels SpHb durchgeführt wurde, das mithilfe von rainbow-Sensoren von Masimo überwacht wurde, die an ein Radical-7-Puls-CO-Oximeter angeschlossen waren. In beiden Gruppen wurde die Blutgasanalyse in der perioperativen Phase stündlich durchgeführt. In der SpHb-Gruppe wurde die Blutgasanalyse gleichzeitig durchgeführt, wenn das SpHb-Monitoring einen plötzlichen Abfall des Hämoglobins anzeigte.