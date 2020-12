NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten hat sich vor dem Wochenende nicht mehr viel getan. Anleger zeigten sich ernüchtert von der nach wie vor ausstehenden politischen Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Der Dow Jones Industrial mühte sich nach einem lust- und richtungslosen Handel zu einem Plus von 0,16 Prozent auf 30 046,37 Punkte. Damit setzte sich das Pendeln um die 30 000er Marke der vergangenen Tage fort. Auf Wochensicht steht für den Dow ein Minus von 0,7 Prozent zu Buche.

Zwar fiel das von der Universität Michigan ermittelte Konsumklima der US-Verbraucher im Dezember spürbar besser aus als erwartet. An der Börse überwogen aber die Sorgen um die hohen Corona-Infektionszahlen und die mit dem staatlichen Hilfspaket verbundene Ungewissheit. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,13 Prozent im Minus bei 3663,46 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 12 375,41 Zähler nach unten./bek/men