Die EZB-Zinskontrolle, Marktkommentar von Kai Johannsen

EZB absorbiert allesWas die tatsächlichen Zahlen betreffe, würde die durchschnittliche monatlicheKaufrate für PEPP und APP (Asset Purchase Programme) zusammen bis März 2022 bei92 Mrd. Euro liegen. Das entspreche dem Tempo, mit dem die EZB seit Augustunterwegs sei. "Es würde auch immer noch ausreichen, um in etwa das gesamteNettoangebot an Staatsanleihen der Eurozone zu absorbieren, das wir für nächstesJahr erwarten", so Rieger. Und das ist schließlich ein nicht ganz unerheblichesVolumen, wenn man bedenkt, dass die Staaten im Kampf gegen die Pandemie und diewirtschaftlichen Beeinträchtigungen enorme Kraftanstrengungen in SachenRefinanzierungen zu bewältigen haben.Die EZB werde nicht müde zu betonen, dass die Zinsen weiter gesenkt werdenkönnten. Lagarde unterstrich explizit die Forward Guidance, wonach die EZB dieZinsen 'auf ihrem derzeitigen oder niedrigeren Niveau' sieht. Da Zinssenkungenzumindest in den nächsten drei Jahren wahrscheinlicher seien als Zinserhöhungen,sollte das vordere Ende der Zinskurve gut verankert und die Kurve über diesenZeitraum invertiert bleiben. "Die EZB macht mit ihrer RenditekurvenkontrolleErnst, und selbst die etwas niedrigeren monatlichen Käufe bedeuten, dass siewohl das gesamte Nettoangebot an Staatsanleihen der Eurozone im nächsten Jahrabsorbieren wird", so Rieger.Und was heißt das für die Märkte? Für den Staatsanleihenmarkt der Eurozone sinddie Aussichten sonnenklar. Renditeanstiege sollte man für die Zeit des PEPPbesser nicht erwarten. Denn es ist ja gerade das erklärte Ziel, die Zinsen imKampf gegen die Wirtschaftsmisere niedrig zu halten und damit dieFinanzierungsbedingungen für Institutionen. Das bedeutet, dass Staaten weiter zuniedrigen Zinsen Kredit aufnehmen können. In vielen Ländern wird dieRenditestrukturkurve über weite Laufzeitenbereiche im Minus liegen. Bei denmeisten Ländern ist das schon im Laufzeitenband von zwei bis zehn Jahren derFall. Jüngst gesellte sich zu diesem Kreis auch noch Portugal dazu. Am Freitagwurde Spaniens Zehnjahressatz erstmals negativ. Die Jagd der Anleger nachRendite wird weitergehen. Das Crowding-out der Investoren ebenfalls, was dieAnleger in noch längere Laufzeiten drängt oder in schlechtere Bonitäten mit demErgebnis, dass auch in diesen Segmenten (Laufzeiten und Ratings) dieBondrenditen weiter nach unten gehen, Ein Prozess, der nun schon Jahre zubeobachten ist.Und was bedeutet es für Europas Aktien? Der Zentralbanken-Put ist nochmalsgrößer geworden, und das wurde er auch schon in den vergangenen Jahren. ImErgebnis legten die Aktien aufgrund dieser von den Zentralbanken initiiertenLiquiditätsflut deutlich zu. Man sollte sich darauf einstellen, dass diePerformance der Aktien somit auch 2021 recht gut sein wird. Der EZB sei Dank. Esbleibt aber ein Unsicherheitsfaktor, und dieser heißt Defaults.Insolvenzanmeldungen werden vielerorts vor sich hergeschoben. Doch das kannnicht ewig so weitergehen, irgendwann muss ein Unternehmen erklären, ob es nunüberleben kann oder nicht. Und dann wird sich zeigen, welches Ausmaß diewirtschaftliche Katastrophe annimmt. Da wird noch der eine oder andere vomKurszettel verschwinden und sicher nicht mit enormen Kursgewinnen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4789161OTS: Börsen-Zeitung