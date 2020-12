ViiV Healthcare meldet positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel zu Rukobia (Fostemsavir), dem ersten Attachment-Inhibitor seiner Wirkstoffklasse zur Behandlung von Erwachsenen mit multiresistenter HIV-1-Infektion bei wenigen verfügbaren Behandlungsoptionen

ViiV Healthcare, ein weltweit tätiges, auf die Behandlung von HIV spezialisiertes Unternehmen im Mehrheitsbesitz von GlaxoSmithKline („GSK“) und Pfizer Inc. und Shionogi Limited als Aktionären, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in der die Zulassung von Rukobia (Fostemsavir) 600 mg Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung empfohlen wird. Fostemsavir ist ein neuartiger Attachment-Inhibitor für die Behandlung von HIV-1-Infektionen. Er ist in Kombination mit anderen antiretroviralen Therapien für die Behandlung von Erwachsenen mit einer multiresistenten HIV-1-Infektion indiziert, wenn kein anderes supprimierendes, antivirales Regime zusammengestellt werden kann.1