Die Kultur des Jangtse-Flusses beflügelt den Tourismus in Chinas Yichang

YICHANG, China, 12. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Ab dem 15. November 2020 wurde die Kampagne "Travel to Hubei with Love" 100 Tage lang durchgeführt, und die umfassenden Vorteile des Yichang-Tourismus nehmen ständig zu. Nach Angaben des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Yichang hatten 41 A-Level-Sehenswürdigkeiten in Yichang bis zum 18. November 2020 6,059 Millionen Touristen empfangen. Die Stadt erhielt auch Reservierungen von 204.000 Touristengruppen, was den ersten Platz in der Provinz Hubei bedeutet.