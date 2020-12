SHENZHEN, China, 12. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Seit 2011 liefert Intelligent Power Solutions (IPS) – ein von Huawei zertifizierter Vier-Sterne-Servicepartner – hochwertige Lösungen für Kunden in Ungarn, von der Sicherung der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für Informationstechnologie (IT) bis zu schlüsselfertigen Rechenzentren. IPS ist bestrebt, seine Kunden mit erstklassigen Produkten, hervorragendem Service und innovativen Lösungen zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über ein professionelles Serviceteam mit mehr als 25 Jahren USV-Erfahrung und einem großartigen Partnernetzwerk in Ungarn.

Dank seiner siebenjährigen Partnerschaft mit Huawei kann IPS beeindruckende Innovationen im USV-Bereich vorweisen und hat dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt. Der Markt hat dramatische Veränderungen durchgemacht, und Huawei stand IPS stets unterstützend zur Seite.

Ein Unternehmen kann einfach nicht alleine erfolgreich sein. IPS braucht starke Partner, um zu wachsen, neue Dienstleistungen und Lösungen zu entwickeln und für schnelle Markteinführungen zu sorgen. Vor der Partnerschaft mit Huawei arbeitete IPS mit verschiedenen USV-Unternehmen zusammen. Trotz der großen Markennamen gab es über die Jahre nur sehr wenige Verbesserungen in den USV-Produktreihen, da der Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) von diesen Unternehmen nicht priorisiert wurde. Darüber hinaus war der Umfang der Projekte klein und IPS musste mit mehreren USV-Vertreibern im Land arbeiten. Dennoch war das es vorrangige Ziel von IPS, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und zuversichtlich größere USV-Projekte zu bewerben. Dieses Ziel bedeutete, dass IPS einen langfristigen Partner finden musste, der größere USV-Projekte angemessen unterstützen und dem Unternehmen beim Einstieg ins Rechenzentrumsgeschäft helfen konnte.

Die Grundlage für eine Partnerschaft schaffen

IPS erfuhr vor sieben Jahren erstmals von Huaweis USV-Lösungen. Das Unternehmen erhielt eine Broschüre zu den USV-Lösungen von Huawei von einem ihrer Partner, und war überrascht von dem umfangreichen, sorgfältigen und ständig wachsenden Portfolio. Anfangs war IPS etwas skeptisch gegenüber den Produkteigenschaften. Das änderte sich, als IPS an einer Mitmach-Session im europäischen F&E-Zentrum von Huawei in Nürnberg teilnahm und die Produkte persönlich in Augenschein nehmen konnte. Zur Überraschung von IPS waren alle Zweifel rasch ausgeräumt, als klar wurde, dass alle grundlegenden Teile der USV wie die langlebigen Kondensatoren, die Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) und die Ventilatoren aus hochwertigsten Materialien hergestellt werden. Ab dem Moment zog IPS eine Zusammenarbeit mit Huawei in Betracht.