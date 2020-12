Die Analysten der GBC AG bewerten den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) zum dritten Mal in Folge mit der Höchstbewertung von 5 GBC-Falken und empfehlen den FONDS aktuell zum Kauf. In dem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS demnach insgesamt fünf von fünf Kriterien. Durch das sehr erfahrene Fondsmanagement und den bewährten Anlagestil, sollte dem Anleihefonds auch zukünftig eine deutliche Outperformance gegenüber der allgemeinen Entwicklung am Mittelstandsanleihenmarkt gelingen, so die GBC-Experten in ihrem Fazit. Unterdessen hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) im Rahmen der Neuemission die 3,375%-Anleihe der LINK Mobility Group Holding ASA (WKN A2851Z) gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Die im Portfolio des EMAFs gehaltene 4,25%-Anleihe 2015/20 der UBM Development AG (WKN A18UQM) wurde indes in dieser Woche planmäßig von der Emittentin zurückgezahlt.

Jahresendspurt am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 50 hat die Anleihen Finder Redaktion mit den Geschwistern Prof. Dr. Christine Lang (CSO) und Johannes Lang (COO) von der Belano Medical AG über deren Geschäftstätigkeit im Mikrobiom-Segment sowie deren aktuelle Anleihe-Emission gesprochen. Das Bio Healthcare-Unternehmen begibt derzeit via Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro, der Zinskupon liegt bei 8,25% pro Jahr. Ab dem 14. Dezember soll die Wandelanleihe zu einer 1.000er Stückelung an der Börse gehandelt werden können.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die Aves One AG hat das Volumen ihrer 5,25%-Anleihe (WKN A289R7) in dieser Woche erneut um ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgestockt. Damit steigt das maximale Gesamtvolumen der Aves-Anleihe 2020/25 nunmehr auf bis zu 60 Mio. Euro. Erst Anfang Oktober hatte die Aves One AG ihre zunächst mit einem Volumen von 30 Mio. Euro begebene Unternehmensanleihe um 20 Mio. Euro aufgestockt. Die Greencells GmbH hat während des Angebotszeitraums ihrer besicherten 6,50%-Debüt-Anleihe (WKN A289YQ) ein Volumen von 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. In den nächsten Monaten sollen in Abhängigkeit vom Marktumfeld weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung der Anleihe im Volumen von 25 Mio. Euro durchgeführt werden. Die Solaranleihe kann seit dem 9. Dezember 2020 über die Börse Frankfurt gehandelt werden. Auch die ACTAQUA GmbH hat die erste Platzierungsrunde ihrer 7,00%-Unternehmensanleihe 2020/25 (WKN A3H2TU) abgeschlossen und bei institutionellen Investoren ein Volumen von rund 6 Mio. Euro platziert. Die eingeworbenen Mittel dienen nach Angaben der Emittentin in erster Linie zur Vorfinanzierung der Angebotspipeline. Seit dem 2. Dezember 2020 ist die Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

Der monatlich ausschüttenden Anleihenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wird seinen Anlegern im April 2021 eine Sonderzahlung in Höhe von 0,48 Euro je Anteilsschein (Vj. 0,46 Euro) ausschütten. Wie in den Jahren 2019 und 2020 werden die Anleger des Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income zudem im Jahr 2021 die monatliche stabile Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil jeweils zur Monatsmitte erhalten. Die Ekosem-Agrar AG kommt laut Vorstandsvorsitzendem Stefan Dürr „gut durch das laufende Jahr“ und konnte ihre operative Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten 2020 weiter ausbauen. So stieg der Umsatz um rund 27 % auf 338,7 Mio. Euro (Vj. 267,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 55 % auf 171,7 Mio. Euro (Vj. 110,6 Mio. Euro). Automobilzulieferer paragon hat in dieser Woche eine Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für einen ersten Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets unterzeichnet. Zudem zeigt sich paragon optimistisch für das Kalenderjahr 2020. Die PANDION AG steuert auf ein erneutes Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020 zu. Auf Basis vorläufiger Zahlen wird das Konzernergebnis bei 47,3 Mio. Euro liegen und somit knapp 18 Mio. Euro über dem bisherigen Rekordergebnis von 2018.

Die SeniVita Social Estate AG hat sich inmitten ihrer Restrukturierungsphase mit sofortiger Wirkung vom Vorstandsvorsitzenden und Unternehmens-Mitgründer Dr. Horst Wiesent getrennt. Zu den Hintergründen der Absetzung äußerte sich das Unternehmen bislang noch nicht. Die Vorstandsgeschäfte werden bis auf Weiteres von Manfred Vetterl übernommen. Die beiden Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG, die mit 6,00 % p.a. und 5,75 % p.a. verzinst werden, können seit dieser Woche an weiteren Börsenplätzen gehandelt werden, so können die Wertpapiere nun an den Börsen in München, Düsseldorf und Hamburg sowie der Handelsplattform Quotrix gekauft werden. Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche ein weiteres vollvermietetes Fachmarktzentrum veräußert. Der Kapitalrückfluss nach Abzug der Objektfinanzierung durch den Immobilienverkauf im thüringischen Pößneck beläuft sich laut FCR auf rd. 2 Mio. Euro. Es ist bereits der siebte Objekt-Verkauf in diesem Kalenderjahr.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW50 – 2020 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW49 – 2020: Belano, Metalcorp, ACTAQUA, Africa GreenTec, BENO, SeniVita, Henri Broen, GECCI, Eyemaxx, Greencells, AURELIUS, Bonds Monthly, DEAG, …

ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2020: Greencells, Euroboden, FBW, publity, GECCI, Rochade, DEAG, Schlote, ETERNA, va-Q-tec, UBM, PANDION, VST Building, MOREH, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW47 – 2020: BENO, Greencells, MGI, ETERNA, Euroboden, SUNfarming, ACTAQUA, va-Q-tec, Green Land, R-LOGITECH, publity, PREOS, Aves, FCR Immobilien, PCC, …

ANLEIHEN-Woche #KW46 – 2020: Joh. Friedrich Behrens, Greencells, ACTAQUA, Noratis, BENO, recnocept, Henri Broen, PNE, Euroboden, NZWL, Mutares, Nordex, DMAF, EMAF, FU-Fonds, …

Anleihen-Woche #KW45 – 2020: BENO, Euroboden, NZWL, Noratis, Gecci, Henri Broen, indesto, Hörmann Industries, Karlsberg, Homann Holzwerkstoffe, Eyemaxx, publity, FCR, Photon Energy, Dt. Rohstoff …

Anleihen-Woche #KW44 – 2020: Noratis, NZWL, Henri Broen, ETERNA, ABO Wind, EMAF, Schlote, HYLEA, Behrens, SANHA, indesto, UniDevice, VERIANOS, …

Anleihen-Woche #KW43 – 2020: PANDION, Noratis, Gecci, PCC, Joh. F. Behrens, DMAF, Dt. Lichtmiete, paragon, PREOS, FCR Immobilien, Homann Holzwerkstoffe, Mutares, …

ANLEIHEN-Woche #KW42 – 2020: PANDION, Joh. F. Behrens, NZWL, Euroboden, BENO, Vedes, Heberer, PREOS, indesto, Gecci, reconcept, …

ANLEIHEN-Woche #KW41 – 2020: Joh. F. Behrens, Noratis, Aves, PREOS, Agri Resources, NZWL, UniDevice, ERWE, Nordex, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW40 – 2020: NZWL, SeniVita, Gecci, SUNfarming, Metalcorp, Schalke 04, R-LOGITECH, publity, VST, Homann Holzwerkstoffe, Karlsberg, reconcept, EMAF, …

ANLEIHEN-Woche #KW39 – 2020: Karlsberg, publity, FCR Immobilien, DEAG, Ekosem-Agrar, Aves, PREOS, Dürr, Coreo, Eyemaxx, Nordex, DF Dt. Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2020: Coreo, Photon Energy, NZWL, Nordex, PREOS, paragon, MRG, Accentro, …

ANLEIHEN-Woche #KW37 – 2020: Karlsberg, SUNfarming, Euroboden, Coreo, FCR Immobilien, PREOS, publity, Photon Energy, CentralNic, PCC, …

ANLEIHEN-Woche #KW36 – 2020: Karlsberg, Joh. F. Behrens, Coreo, BENO, paragon, Hörmann Industries, Aves, DIC, Mutares, publity, TERRAGON, …

ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2020: Coreo, UBM, Karlsberg, reconcept, ETERNA, Mutares, Terragon, DIOK, publity, Media and Games, DEAG, Aves, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW34 – 2020: Euroboden, JDC, reconcept, Eyemaxx, paragon, ABO Wind, publity, SANHA, Photon Energy, CHANCEN, GK Software, Stern Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW33- 2020: Coreo, Mutares, publity, Metalcorp, R-LOGITECH, Katjes International, Dt. Rohstoff, PNE, Hylea, Ferratum, DE-VAU-GE, Nordex, Singulus, SPORTTOTAL, Dr. Wiesent, REO, …

ANLEIHEN-Woche #KW32- 2020: SeniVita, Eyemaxx, MGI, Ekosem-Agrar, PREOS, 1. FCK, Nordex, Mynaric, AGRARIUS, …

ANLEIHEN-Woche #KW31-2020: PREOS, FCR Immobilien, Schalke 04, Dürr, ADO Properties, Schlote, Singulus Technologies, paragon, COPASA, Dt. Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW30 – 2020: Euroboden, Eyemaxx, Dürr, UBM, Deutsche Lichtmiete, MBH, European Energy, Diok, publity, UniDevice, 4finance, JDC, …

ANLEIHEN-Woche #KW29 – 2020: Eyemaxx, Aves, EMAF, Euroboden, VERIANOS, paragon, PREOS, Nordex, Media & Games, Mutares, ARENDAR, Axpo, …

ANLEIHEN-Woche #KW28 – 2020: Eyemaxx, reconcept, Aves, Chancen eG, EMAF, Nordex, PREOS, VST Building, Hylea, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2020: Eyemaxx, DE-VAU-GE, Photon Energy, Momox, SANHA, paragon, NZWL, 4finance, TERRAGON, German Real Estate, REO, reconcept, Stern Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW26 – 2020: Aves One, R-LOGITECH, Silberlake, Katjes International, publity, ARENDAR, reconcept, ETERNA, Nordex, VST Building, …

ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2020: Eyemaxx, reconcept, publity, Arendar, Photon Energy, UniDevice, Euroboden, FCR Immobilien, Schlote, Immofinanz, AOC Weyhausen, …

ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2020: R-LOGITECH, publity, Pentracor, SANHA, Underberg, Schalke 04, Hylea, ABO Wind, Media & Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2020: publity, Aves, VST Building Technologies, Photon Energy, Nordex, SANHA, Hylea, Euroboden, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW22 – 2020: publity, SANHA, SeniVita, JDC, FCR Immobilien, EMAF, Behrens, Photon Energy, DEAG, UniDevice, UBM, Deep Nature Project, Hörmann, Terragon, …

ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2020: Pentracor, publity, Ekosem-Agrar, PNE, Diok RealEstate, Blue Energy Europe, PCC, HPI, …

ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2020: SANHA, Dt. Rohstoff, SeniVita, Deep Nature Project, PORR, Diok, EMAF, Photon Energy, publity, ERWE, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW19 – 2020: Aves, DEAG, Ferratum, Ekosem-Agrar, Metalcorp, SANHA, Dt. Lichtmiete, UBM, Katjes, Nordex, paragon, Timberland, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW18 – 2020: SANHA, Hörmann Ind., JDC, Joh. F. Behrens, EMAF, Homann, R-LOGITECH, UniDevice, SeniVita, UBM, Media & Games, Singulus Technologies, …

ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2020: ETERNA, Aves, Dt. Lichtmiete, FCR Immobilien, VST, Domaines Kilger, PREOS, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, Dt. Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2020: Photon Energy, Aves, Deutsche Rohstoff, publity, Nexway, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, Singulus Technologies, PNE, …

ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2020: Dt. Rohstoff, nextbike, SANHA, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, SeniVita, Ferratum, Euroboden, JDC, Salzgitter, Media and Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2020: Hörmann, publity, SANHA, Eyemaxx, PCC, Ekosem-Agrar, SeniVita, PNE, AGRARIUS, Katjes International, FCR Immobilien, JDC, Stern Immobilien, Obotritia, …

ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2020: Metalcorp, Deutsche Rohstoff, DEAG, Media & Games, paragon, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Hylea, ERWE, Singulus, PCC, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2020: Euroboden, FCR Immobilien, nextbike, Schalke 04, Schlote, Hörmann, ETERNA, Ferratum, Homann, PNE, Jacob Stauder, MOREH, SeniVita, Media & Games, DIOK,…

ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2020: FCR Immobilien, R-LOGITECH, Euroboden, publity, JDC, Karlsberg, SCORE Capital, Deutsche Rohstoff, AGRARIUS, Media and Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2020: FCR Immobilien, Deutsche Lichtmiete, VERIANOS, SeniVita, DIOK, Ekosem-Agrar, Eyemaxx, AOC, paragon, ERWE, Photon Energy, …

ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2020: SeniVita, VERIANOS, Eyemaxx, NZWL, Aves, Mutares, Media and Games, FCR Immobilien, Deutsche Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2020: VERIANOS, SeniVita Social Estate, FCR Immobilien, Schlote, Photon Energy, Veganz, VST, Aves One, PNE, Media and Games, SoWiTec, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2020: SeniVita Social Estate, R-LOGITECH, Groß & Partner, Metalcorp, Eyemaxx, Media and Games, PREOS, publity, FCR Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2020: Mutares, Veganz, PV-Invest, Hylea, PORR, publity, NZWL, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Euroboden, Real Equity, ACCENTRO, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2020: VEDES, publity, Hylea Group, Veganz, Insofinance, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Real Equity, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2020: Veganz, CHANCEN eG, Mutares, Deutsche Lichtmiete, UniDevice, HPI, Deutsche Rohstoff, VST Building, CIPP, Media and Games, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag ANLEIHEN-Woche #KW50 – 2020: Belano Medical, DMAF, Aves One, Greencells, SeniVita, ACTAQUA, paragon, EMAF, Ekosem-Agrar, Bonds Monthly, GECCI, FCR Immobilien, PANDION, … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.