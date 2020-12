Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer bekommt in den USA eine Notfallzulassung durch die dortige Arzneimittelbehörde FDA. Das teilten das Unternehmen und die FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit. "The Pfizer/Biontech Covid-19 vaccine has not been approved or licensed by the FDA, but has been authorized for emergency use to prevent Covid-19 in individuals 16 and older", hieß es in der Mitteilung von Pfizer.US-Präsident Donald Trump wandte sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung und bezeichnete den Impfstoff als "very safe". Erste Impfstoff-Dosen würden in weniger als 24 Stunden ausgeliefert. Die Pandemie habe in China begonnen und ende nun in den USA, sagte Trump.