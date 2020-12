BERLIN (dpa-AFX) - Industriepräsident Dieter Kempf hat weitere steuerliche Entlastungen für Unternehmen in der Corona-Krise gefordert. "Eine Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags wäre jetzt das beste Instrument für Unternehmen, die Verluste erleiden", sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte besonders für diejenigen, die in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich gewesen seien. "Wir reden an anderer Stelle immer über die Gefahr von Insolvenzen. Die einfachste Art und Weise, diese zu vermeiden, wäre, die Unternehmen mit Liquidität zu stützen." Finanzminister Olaf Scholz (SPD) müsse sich bewegen.

Wirtschaftsverbände fordern seit langem eine Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags. Unternehmen sollen so mehr als bisher möglich krisenbedingte Verluste mit Gewinnen aus den Vorjahren steuerlich verrechnen können. In der schwarz-roten Koalition ist eine Ausweitung aber umstritten.