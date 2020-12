KASSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem auch in zweiter Instanz bestätigten Verbot der angekündigten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen ist es in Frankfurt am Samstagmorgen zunächst ruhig geblieben. Die Lage sei entspannt, sagte ein Polizeisprecher und fügte hinzu: "Wir sind sehr gut vorbereitet mit einem flexiblen Einsatzkonzept, um auf alle Eventualitäten reagieren zu können." An mehreren Plätzen brachten sich Einsatzkräfte in Stellung, an der Hauptwache waren zwei Wasserwerfer zu sehen.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigte am Morgen das Verbot der "Querdenker"-Demonstration an diesem Samstag in Frankfurt. Die Initiatoren der "Querdenken"-Demonstration kündigten bei Telegram an, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. Ein Antrag werde vorbereitet, hieß es dort.