Das Unternehmen von Ugur Sahin, BioNTech, hat etwas denkwürdiges geschafft! Als eins der ersten Länder hat nun auch die USA den Impfstoff per Notfallzulassung zugelassen. Damit wird für das Mainzer Unternehmen ein riesiger Markt erschlossen, den man sich wahrscheinlich auch mit Abstand am meisten gewünscht hatte. Was für ein Erfolg für das deutsche Biotechnologie-Unternehmen!

Was diese Aktie in den letzten Tagen und Wochen an Potenzial abrufen kann, ist wirklich was ganz besonderes. Nach diesen unfassbaren Nachrichten wird die Aktie am Montag durch die Decke gehen können und riesige Erfolge feiern! Als Anleger sollte man sich also schnell noch in Stellung bringen und die großen Gewinne zum Wochenstart mitnehmen. Das Potenzial für die kommende Woche ist auf jeden Fall da!

Die Aktie allerdings hat die jetzige Woche mit einem Minus abgeschlossen. Das wird nach diesen Hammer-Nachrichten allerdings nur von kurzer Dauer sein, denn jetzt wird eine Impfstoffzulassung nach der anderen eintrudeln. Also schnell noch den Rabatt von 1,27 Prozent mitnehmen! Die Aktie musste Verluste in Höhe von 1,36 Euro hinnehmen und steht nun noch bei 105,34 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.