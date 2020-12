Download-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen.

Hier wird in naher Zukunft auf jeden Fall noch einiges zu holen sein. Plug Power gehört zu den aufstrebenden Unternehmen auf dem Aktienmarkt und wird weitere Gewinne einfahren. Diese Aktie kennt nur eine Richtung: nach oben. Und das wird sich in Zukunft weiter bestätigen, erstrecht nach der US-Förderung für nachhaltige Transportmittel in Höhe von 33 Millionen US-Dollar.

Plug Power sollte mittlerweile jeder Aktien-Interessierte auf dem Schirm haben. Der Aufschwung ist enorm und nicht zu übersehen. Die Aktie hat sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt! Auch wenn es zum Wochenabschluss nicht mehr ganz so toll lief, denn die Aktie verlor 1,65 Prozent des Aktienwerts. Somit geht die Aktie um 0,37 Euro nach unten und steht trotzdem noch bei 22,055 Euro!

