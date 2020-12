DGAP-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Adler Group S.A.: ADLER Group S.A. erhöht Beteiligung an Consus Real Estate AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung; geplantes freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot wird gegenwärtig nicht weiterverfolgt 12.12.2020 / 11:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ADLER Group S.A.

ADLER Group S.A. erhöht Beteiligung an Consus Real Estate AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung; geplantes freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot wird gegenwärtig nicht weiterverfolgt

Großherzogtum Luxembourg, 12. Dezember 2020: ADLER Group S.A. ("ADLER") hat heute beschlossen, ihre Beteiligung an der Consus Real Estate AG ("Consus") in Höhe von derzeit ca. 65,0 % weiter zu erhöhen. Im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erwirbt ADLER von Consus-Aktionären zum Umtauschverhältnis von 0,272 neuen ADLER-Aktien für jede Consus-Aktien im Wege der Einbringung 46.780.535 Consus-Aktien gegen Ausgabe von 12.724.303 neuen ADLER-Aktien. Nach Vollzug der Transaktion wird ADLER eine Beteiligung von ca. 94,0 % an Consus halten.

Vor diesem Hintergrund verfolgt ADLER das geplante freiwillige öffentliche Erwerbsangebot in Form eines Tauschangebots an sämtlichen Aktionäre der Consus gegenwärtig nicht weiter.

Luxemburg, 12. Dezember 2020

ADLER Group S.A.

Verwaltungsrat

Mitteilende Person:

Colleen Yorke, Legal Counsel

+49 30 403 907 543

c.yorke@adler-group.com

