Anlegerverlag Tesla: kaufen, kaufen, kaufen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.12.2020, 11:48 | 47 | 0 | 0 12.12.2020, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Tesla hat die Woche diesmal nicht ganz so erfolgreich abgeschlossen. Aber das dürfte kein Grund zur Sorge sein, denn das Geschäftsfeld von Tesla ist weiter höchst aufstrebend und wird so schnell nicht kleinzukriegen sein. Tesla gehört zu den Pionieren der Branche und wird weiter enorm vorangehen, auch wenn es am Freitag mal nicht ganz so gut lief. Dies ist ein klarer Einstiegsrabatt! Anleger-Tipp: Wir haben heute ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier klicken. Um Tesla muss man sich trotz eines starken Verlustes zum Wochenabschluss keinerlei Sorgen machen. Tesla liefert regelmäßig positive Schlagzeilen und haut eine glänzende Nachricht nach der anderen raus. Der nächste krasse Kursanstieg ist also nur eine Frage der Zeit und absolut absehbar. Das kalifornische Unternehmen muss man als Anleger immer auf dem Schirm haben und kann reinen Gewissens sein Geld hier platzieren. Die derzeitige Situation ist also nur eine minimale Schwächephase, die man aber nicht allzu schlimm bewerten sollte. Schon bald wird es wieder durch die Decke gehen und dafür sollte man sich als Anleger in Stellung bringen! Die magische Marke von 500 Euro wird nicht unterschritten werden, auch wenn die Aktie am Freitag nochmal 2,59 Prozent und 13,40 Euro verloren hat und nur noch bei 503,10 Euro steht! Fazit: Bei Tesla ist also einiges los. Aber zählt die Aktie auch zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



