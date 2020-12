Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech und Pfizer sind in den USA am Ziel - COVID-19 Impfstoff zugelassen Nach den Entscheidungen auf der jüngsten entscheidenden Sitzung des zuständigen Fed-Kommittees war es am Ende tatsächlich nur noch eine reine Formalie. In Rekordgeschwindigkeit kam die Zulassung in den USA für BioNTechs und Pfizers mRNA-basierten …