Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Macht um jeden Preis: Markus Söder heute so, morgen so Notwendig ist, dass sich Parteien Programme geben, so wie Politiker ihren Standpunkt nachvollziehbar vertreten sollten. Einfach deshalb, damit der Bürger Wahlentscheidungen fällen kann. Anders geht es nicht. Darüber hinaus muss der politische …