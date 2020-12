Ruderer machen sich auf die 3.000-Meilen-Reise über den Atlantik - Die Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020 beginnt

San Sebastián De La Gomera, Spanien (ots/PRNewswire) - Heute machten sich 55

Ruderer aus der ganzen Welt ans Wasser, um die Talisker Whisky Atlantic

Challenge 2020 zu starten - eine epische Herausforderung im Rudersport quer über

den Atlantik mit einer Distanz von 3.000 Meilen.



Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie auf: https://www.multi

vu.com/players/uk/8827151-talisker-whisky-atlantic-challenge-2020-begins/





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Talisker Whisky Atlantic Challenge ist ein Rennen mit Sinn und Zweck - eininspirierendes Ereignis, das den wilden Geist in alltäglichen Menschenhervorruft, um außergewöhnliche Dinge zu erreichen. Es ist eineseelenverändernde Reise und die Herausforderung eines ganzen Lebens, dieRuderern die Möglichkeit gibt, den Rausch des majestätischen Ozeans zu erleben.Beginnend im spanischen Hafen von San Sebastian de la Gomera auf den KanarischenInseln und endend in Nelson's Dockyard in Antigua-Barbuda, werden die Crewszwischen 30 und 90 Tage auf See verbringen, wo sie auf der 3.000 Meilen langenStrecke nach Antigua mit herrlichen Wellen, extremen körperlichenHerausforderungen und der Natur in ihrer reinsten Form konfrontiert werden, vomzauberhaften Sternenhimmel bis hin zu Delfinen in ihrem natürlichen Lebensraumund einer ganzen Reihe von Meerestieren.Mehr als 21 internationale Teams - darunter Vier-Mann-Crews, reine Frauen- undSolo-Crews - aus Ländern wie Südafrika, den Niederlanden, den VereinigtenStaaten von Amerika und Großbritannien treten nach jahrelanger Vorbereitungunter strengen COVID-19-Protokollen an.Um die Startlinie zu erreichen, müssen die Teams ein ähnliches Maß an Elan,Entschlossenheit und Charakterstärke zeigen, wie sie es auf See benötigenwerden. Die Crews haben unermüdlich daran gearbeitet, Partner und Spendengelderzu sichern, während sie sich - oft um eine Vollzeitbeschäftigung herum - daraufvorbereiten, die 1,5 Millionen Ruderschläge zu rudern, die für die Überquerungdes Ozeans erforderlich sind.Jeder Ruderer hat eine einzigartige und persönliche Motivation für das Rennen;von der Spendensammlung für wohltätige Zwecke bis hin zur Bewusstseinsbildungfür die Gesundheit der Ozeane.Frank Rothwell, 70, der sich der Herausforderung stellt und hofft, 1 MillionPfund für Alzheimer Research UK aufzubringen, sagte: "Man kann mit Sicherheitsagen, dass die gewaltige Herausforderung wirklich einschneidend ist! Auf derNachtfähre nach La Gomera schaute ich auf das dunkle Meer hinaus und konnte denHorizont nicht sehen. Da wurde mir klar, dass ich nicht glauben kann, dass ich