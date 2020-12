Israel und Marokko: Trump vermittelt den nächsten historischen Friedensdeal

In seinen vermutlich letzten Monaten im Weißen Haus sorgt Donald Trump noch einmal außenpolitisch für Aufsehen: Jetzt wurde ein neuer historischer Friedensdeal im Nahen Osten unter US-Vermittlung bekannt: Marokko normalisiert seine Beziehungen zu Israel. „Dies wird ein sehr herzlicher Frieden sein. An diesem Hanukkah hat das Licht des Friedens im Nahen Osten noch nie so

Ein Beitrag von Sebastian Thormann.