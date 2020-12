In ihrer brandneuen Studie hat die norwegische Investmentbank Arctic Securities Nel ASA genau analysiert und die klare Empfehlung ausgesprochen: Kaufen! Doch nicht nur in Norwegen ist man sich einig, auch die britischen Profis von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co sind für Nel ASA sehr optimistisch. Im Rahmen einer groß angelegten Analyse kommt man zu dem eindeutigen Schluss: Nel ASA sei ein „must have“.

Wasserstoff ist das vielleicht zukunftsträchtige Thema unserer Zeit. Welche Aktien hier die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, den wir gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgs-Anleger für Sie verfasst haben. Hier können Sie den Sonderreport kostenlos anfordern.