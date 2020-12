Hollands zweifelhafte Zweifel an der polnischen Rechtsstaatlichkeit Autor: Tichys Einblick | 13.12.2020, 10:11 | 493 | 0 | 0 13.12.2020, 10:11 | Im EU-Haushaltsstreit zeigte sich Polen bis zuletzt „unnachgiebig“. Dies lesen wir zumindest aktuell in den meisten deutschsprachigen Zeitungen. Tatsächlich hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vor der gestrigen Übereinkunft in einigen Gastbeiträgen sein „Nein“ zu den Vorschlägen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft noch einmal nachdrücklich betont. Der geplante Mechanismus, die Auszahlung von EU-Geldern mit nebulösen rechtsstaatlichen Vorstellungen Der Beitrag Hollands zweifelhafte Zweifel an der polnischen Rechtsstaatlichkeit erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Wojciech Osiński. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer