Die Ruhe vor Weihnachten auch bei den DAX-Käufern war ab Mittwoch deutlich zu sehen. In Richtung des harten Lockdowns sinkt die Freude auf Aktien. Ist die Jahresendrally damit abgesagt?

Beide so genannte IPOs waren letztlich erfolgreich. Mit DoorDash trat ein Essensdienstleister aufs Parkett, der wie Delivery Hero Konsumenten auch in einem Lockdown erreicht. Am ersten Handelstag notierte die Aktie mit einem Aufschlag von 85 Prozent und zog damit auch die Titel aus Deutschland - Delivery Hero und HelloFresh - mit nach oben.

Der zweite Kandidat war Airbnb. Mit der Online-Vermittlung von Ferienwohnungen etablierte sich in den letzten Jahren ein fester Bereich abseits der Hotel-Ketten und Pauschalurlaube. Trotz Corona war die Stimmung nahezu euphorisch, auf diesen Trend aufzuspringen. Am Tag der Erstnotiz legte die Aktie um sogar 120 Prozent zu.

Der DAX bekam davon einen kurzzeitigen Schwung und erreichte am Mittwoch impulsiv das Vormonatshoch. Dort folgten direkt wieder Verkäufe, die dann am Donnerstag zum Rücklauf in die Range unterhalb der 13.300 Punkten führte:

Sie wurde nicht nur berührt, sondern am Freitag komplett durchlaufen:

Der Abprall am Mittwoch wurde am Donnerstag zur EZB-Sitzung noch einmal beschleunigt. Hier wurden zwar seitens der Währungshüter 500 Milliarden zusätzlich für das Anleihenprogramm PEPP freigegeben, doch war am Markt eine höhere Summe erwartet worden. Der Freitag sorgte dann im Zusammenhang mit den steigenden Corona-Zahlen für weitere Unsicherheit und brachte den DAX damit direkt an die untere Range-Kante.

Der Trend ab Mittwoch ist nicht zu übersehen:

Damit schloss der Index im Minus und hatte in dieser Woche mehr Minus- als Plustage aufzuweisen:

Ist damit die Jahresendrally schon ausgelaufen?

Interessant ist das mehrmalige Bemühen des Index auf der Oberseite ohne Momentum im Ausbruch: