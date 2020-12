PGIM Fixed Income: Pandemie hat das Wohlstands- und Einkommensgefälle weiter vergrößert

„Innerhalb der USA sehen wir ein binäres Ergebnis auf dem gesamten Arbeitsmarkt. Während die Gesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft auf etwa die Hälfte des vor der Pandemie erreichten Niveaus zurückgegangen ist, arbeiten die Angestellten, die ihren Arbeitsplatz behalten haben, wahrscheinlich länger, da die durchschnittliche Wochenarbeitszeit vor kurzem sprunghaft auf fast 35 Stunden angestiegen ist, was die längste seit mindestens 2006 ist und ein gutes Vorzeichen für Einstellungen im Jahr 2021 sein könnte. In der Zwischenzeit haben sich die Löhne in den USA auf das Niveau vor dem Virus, aber nicht auf den vorherigen Trend erholt, und die zusätzliche Nachfrage nach Arbeitskräften könnte die Löhne im nächsten Jahr auf dieses Trendniveau drücken.

Wir haben die Beziehung zwischen Home-Office-Tätigkeit und Gehältern im Hinblick auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Einkommensungleichheit untersucht. In den USA stellten wir fest, dass das Gehalt umso höher ist, je höher der Anteil der Home-Office-Fähigkeit eines Berufs ist. Beispielsweise haben Berufe, in denen Home Office mehr als 40% ausmacht (z.B. Computer/Mathematik, Rechtswesen und Finanzwesen) ein Durchschnittsgehalt von 83.000 Dollar, und von den zehn Branchen, die in Bezug auf die Telearbeit am unteren Ende der Skala liegen (z.B. Körperpflege, Gesundheitsdienste und Gebäude-/Bodenreinigung), haben nur zwei ein Gehalt von 50.000 Dollar oder mehr. Daher haben viele Arbeitnehmer in Berufen, in denen Home Office möglich ist, möglicherweise nicht nur während der Pandemie weiter gearbeitet, sondern auch weiterhin höhere Löhne verdient, wodurch sich das Wohlstands- und Einkommensgefälle wahrscheinlich noch vergrößert hat, wenn die Volkswirtschaften auf der anderen Seite des Virus entstehen.“