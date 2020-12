Versorgung und Existenzen sichern im Lockdown - bevh fordert bundesweit Erlaubnis von Click & Collect und für Arbeit an Sonn- und Feiertagen im Handel, seiner Logistik sowie bei Lieferdiensten

Berlin (ots) - Der zweite harte Lockdown zu Weihnachten und zum Jahreswechselwird zur Überlebensfrage für einen großen Teil des stationären Handels. Und erwird die Systeme des E-Commerce erneut stark belasten. Um das Überleben desstationären Handels zu sichern, die allgemeine Versorgung der Bevölkerungsicherzustellen und die Nachfrage auf alle Handelsformen verteilen zu können,fordert der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) diezuständigen Landesregierungen nachdrücklich auf, in Zeiten der erzwungenenSchließung dem stationären Handel überall die kontaktlose Übergabe von Waren perClick & Collect aus den Läden heraus zu erlauben. Zur Entlastung derHandelslogistik und Zustellbetriebe und zur Entzerrung der Nachfrage ist zudemeine Sondererlaubnis für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen während derLockdown-Phase im Handel und bei seinen Dienstleistern zwingend nötig.Zwar steht durch den zweiten Lockdown die Versorgung der Bevölkerung mitsogenannten notwendigen Gütern, wie Lebensmitteln und Drogerieartikeln,insgesamt überhaupt nicht infrage. Aber auch darüber hinaus bestehenindividuelle und bei der Bevölkerung insgesamt erhebliche weitere Bedürfnisse,die der stationäre Handel jetzt so, wie gewohnt, nicht erfüllen darf. Dafürsteht der zwar gut gerüstete Versandhandel erneut vor der Herausforderung,seiner Versorgungsaufgabe auch in Pandemie-Zeiten nachzukommen. Aber auchMultichannel-Händler und alle Einzelhändler, die auf digitalen Kanälen,schriftlich oder telefonisch Kundenaufträge annehmen können, könnten in dieserschwierigen Zeit Bestellungen auch aus den Filialen heraus erfüllen. Um dieNachfrage zu entzerren, überlebenswichtige Einnahmen zu sichern, den Abverkaufschon disponierter oder vorhandener Waren zu ermöglichen, die Beschäftigungjedenfalls von Teilen des Personals sicherzustellen und Erleichterungen für dieschnelle Bereitstellung von Gütern zu ermöglichen, sind zwei politischeMaßnahmen unbedingt erforderlich:- Zur Entlastung der Betriebe, zur Entzerrung und zur Sicherstellung derBelieferung sowie Versorgung ist auch am Sonn- und Feiertag die Arbeit in denLogistikzentren des Handels und in der Distribution zu erlauben. Dies giltauch für stationäre Händler, die aus ihrem Laden heraus Aufträge verschicken,kontaktlos abgeben oder lokal liefern können.- Die Landes- und kommunal Verantwortlichen haben sich einheitlich darauf zuverständigen, die sichere kontaktlose und damit gesundheitlich unbedenklicheÜbergabe von Waren im Rahmen von "Click & Collect" aus dem stationären Handelzu erlauben."Natürlich sind Sicherheit und Hygiene aktuell absolut notwendig. Click &Collect aus den Geschäften heraus, ist jedoch kontaktlos, gut organisiert undabsolut hygienisch möglich, sichert die Versorgung und hilft damit allen dieKrise leichter auszuhalten. Es ist eine wichtige Option, dem Handel in dieserverschärften Lage eine Perspektive zu bieten und ein geeignetes und milderesMittel, als das quasi vollständige Verkaufsverbot", so Christoph Wenk-Fischer,Hauptgeschäftsführer des bevh und fordert zudem: "All denjenigen, die wollen undkönnen, muss es in diesen außergewöhnlichen Katastrophenzeiten möglich sein,ihre Kunden auch am Sonn- und Feiertag zu versorgen - sei es durchBereitstellung, Ausgabe oder Auslieferung der Ware!"Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Susan SaßFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:susan.sass@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/4789600OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)