Grafschaft (ots) - +++ Kennt fast jeder: HARIBO-Produkte verbinden Generationen

und schenken "kleine Momente der Freude"



+++ In aller Welt in aller Munde: Mit Fokus auf höchste Qualität und

ländertypische Konsumentenvorlieben trifft HARIBO seit 100 Jahren den Geschmack

der Menschen



+++ HARIBO weltweit: Auf Vertriebsniederlassungen in 26 Ländern und Export in

über 100 Nationen folgt zum Geburtstag der Spatenstich für die erste

Produktionsstätte in den USA





+++ Multimedial: Video-, Footage- und Bildmaterial stehen im Newsroom(https://100-jahre-haribo.de/presse/) zur VerfügungIm rheinischen Bonn fängt alles an. Vor 100 Jahren legt ein junger Mann denGrundstein für die Weltkarriere eines der berühmtesten deutschenFamilienunternehmen. Am 13. Dezember 1920 gründet der gelernte Bonbonkocher HansRiegel in Bonn das Unternehmen HARIBO (HAns RIegel BOnn). Ein Jahr nachFirmengründung stellt HARIBO die erste Mitarbeiterin an. Es ist Gertrud Riegel,die Ehefrau des Firmengründers. Sie liefert die Tagesproduktion in den nächstenJahren persönlich aus - mit dem Fahrrad. Heute kommen die HARIBO-Naschereien aufetwas anderen Pfaden zu den Menschen. Fast lautlos und vollautomatisiert gleitendie sauber geordneten Paletten voller Fruchtgummi und Lakritz aus den modernenHochregallagern und treten ihren Weg in die Supermarktregale der Welt an.Mit Erfindergeist und Leidenschaft zum WeltmarktführerHARIBO beschäftigt heute international 7000 Mitarbeitende, davon allein 3000 inDeutschland. Mehr als 70 Prozent der Belegschaft arbeitet in einem der weltweit16 Produktionsstandorte. Aktuell produziert HARIBO in zehn Ländern undexportiert die Ware von dort in über 100 Länder. Das Familienunternehmen hatseit 2018 seinen Stammsitz in Grafschaft (Rheinland-Pfalz) und istWeltmarktführer im Fruchtgummi- und Lakritzsegment. Unter der Marke HARIBOwerden weltweit rund 1000 und in Deutschland etwa 300 verschiedene Produktevertrieben. Darunter sind viele Klassiker, wie beispielsweise die Goldbären,Color-Rado, Phantasia, Tropifrutti oder die Lakritz Schnecken, die bereits vieleGenerationen begleitet haben und noch heute Kindheitserinnerungen wecken. Aberauch saisonale Produkte, innovative Neuprodukte oder Sondereditionen ergänzenregelmäßig das bunte Sortiment. Jahr für Jahr kommen weltweit viele neueProdukte auf den Markt. Stehen bleiben und sich auf dem Erreichten ausruhen,passte aber noch nie zur Unternehmensphilosophie von HARIBO. Und immer stehtHARIBO für bunte Vielfalt. Deshalb haben die Konsumenten stets die Wahl, zu denKlassikern, Neuprodukten - die manchmal zu Klassikern werden - oder auchvegetarischen, veganen sowie zuckerreduzierten Produkten zu greifen.