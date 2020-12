Anlegerverlag BioNTech: Rettung in letzter Sekunde? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.12.2020, 12:48 | 185 | 0 | 0 13.12.2020, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Endlich ein Siberstreif am Horizont! Während die Corona-Pandemie immer mehr Tote fordert, naht jetzt die Rettung in letzter Sekunde in Form eines Impfstoffs. Wie soeben bekannt wurde, erhält das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech in den USA die Notfallzulassung für den gemeinsam mit US-Partner Pfizer entwickelten Impfstoff BNT162b2. Schon am Montag soll es mit den ersten Impfungen in den US-Staaten losgehen. Moderna, BioNTech oder doch CureVac und AstraZeneca? Welche Impfstoff-Aktie die größten Gewinnchancen bietet, lesen Sie hier. Damit zahlt sich für BioNTech die monatelange Entwicklungsarbeit vermutlich endlich auch in barer Münze aus. Auch wenn es bei der Impfstoffentwicklung eher um humanitäre Interesse ging, dürften jetzt im zweiten Schritt um finanzielle Möglichkeiten im Vordergrund stehen. Denn die Forschung nach dem Impfstoff hat enorme Mittel verschlungen, die jetzt allerdings wohl vielfach zurückgezahlt werden dürften. Mit Spannung wird der erste Aktienkurs am Montag erwartet. Zum Wochenschluss ging BioNTech nur denkbar unter seinem bisherigen Höchststand knapp vor der 130-Dollar-Marke aus dem Handel. Hier fehlt also nur noch ein Fünkchen, um die Aktie auf den höchsten Stand aller Zeiten zu hieven. Ein solches Allzeithoch dürfte weitere Käufer anlocken. Der Kampf gegen die Pandemie scheint in die Endphase zu kommen. Ab jetzt werden die Impfstoffhersteller zählbare Umsätze generieren und richtig Geld verdienen. Welche Impfstoff-Aktie für Anleger die größten Chancen bietet, lesen Sie hier.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer