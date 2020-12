Die Corona-Pandemie hat die Welt seit mittlerweile fast zwölf Monaten fest im Griff. Beinahe genauso lange forschen Unternehmen in aller Welt an einem Impfstoff. Nachdem BioNTech, Moderna & Co. bereits wichtige Schritte in der Impfstoffentwicklung geschafft haben, gibt es jetzt völlig überraschend Hilfe von anderer Seite. Denn einem deutschen Unternehmen ist es gelungen, ein Virus-Blocker zu entwickeln, der verhindert, dass das Covid-Virus sich im Körper ausbreitet und so größere Schäden verursacht.

Formycon heißt das Unternehmen, das auf einmal eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Virus spielt. Denn den Forschern ist die Entwicklung eines Virus-Blockers gelungen, der sich an das Virus anheftet und so dafür sorgt, dass das Virus keine Möglichkeit mehr hat, in die Zellen einzudringen. Diese überaus positiven Laborergebnisse müssen jetzt in einer klinischen Studie bestätigt werden.

Nach einem bisher relativ ruhigen Börsenjahr 2020 schießt Formycon seit drei Tagen regelrecht nach oben. Am Mittwoch verbesserte sich der Kurs um sagenhafte 37 Prozent. Dem folgte am Donnerstag ein weiteres Plus von knapp 16 Prozent, ehe es zum Wochenende weitere fast 13 Prozent nach oben ging.

