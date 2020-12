TUI Aktie nach dem jüngsten Kurssturz - Experten bleiben skeptisch

Nach der Rallye der TUI-Aktie aus dem Bereich um 3 Euro auf 6,47 Euro waren die Tage zuletzt wieder von deutlichen Kursverlusten geprägt. Vom Erholungshoch, das am 25. November erreicht wurde, ist der Aktienkurs des Reiseanbieters wieder auf bis zu 4,25 Euro gefallen - erreicht am Freitag. An der Börse hatte sich dann noch einer kurzen Euphorie doch wieder die Erkenntnis durchgesetzt, dass trotz der Entwicklungen an der ...