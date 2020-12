DGAP-News Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Borussia Dortmund trennt sich von Lucien Favre - Edin Terzi übernimmt als neuer Cheftrainer (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.12.2020, 15:15 | 17 | 0 | 0 13.12.2020, 15:15 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Borussia Dortmund trennt sich von Lucien Favre - Edin Terzi übernimmt als neuer Cheftrainer ^

13.12.2020 / 15:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat nach einer internen Analyse der jüngsten sportlichen Entwicklung den Cheftrainer Lucien Favre mit sofortiger Wirkung freigestellt; gleiches gilt für den Assistenztrainer Manfred Stefes. Edin Terzi wird mit sofortiger Wirkung neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund und wird mit den neuen Assistenztrainern Sebastian Geppert sowie dem ehemaligen BVB-Spieler Otto Addo zusammenarbeiten. Die Parteien haben sich auf eine Zusammenarbeit zunächst bis zum Ende der Saison 2020/2021 verständigt.

Dortmund, 13. Dezember 2020

