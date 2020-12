Ratingen/Berlin (ots) - Thomas Schreiber, Vorstandsvorsitzender des VPI, zu den

heutigen Beschlüssen von Bund und Ländern zum Verkaufsverbot von

Silvesterfeuerwerk:



"Das am heutigen Tage ausgesprochene Verkaufsverbot wird die Branche hart

treffen, im Zweifel droht nun die Insolvenz des gesamten Wirtschaftszweigs. Wir

fordern den vollumfänglichen Ausgleich der dadurch entstehenden Umsatzverluste.

Diese liegen im dreistelligen Millionenbereich. Unsere Juristen sind der

Auffassung, dass unsere Branche aufgrund der Tatsache, dass wir 95 Prozent

unseres Jahresumsatzes im Dezember erwirtschaften, keine Unterstützung durch die

Überbrückungshilfen erhalten werden. Das wusste auch die Politik, die bislang

aber jedweden Gesprächsversuch unsererseits unbeantwortet lies. In den

vergangenen Tagen warben führende Politiker unseres Landes - darunter auch Frau

Bundeskanzlerin Merkel - um Solidarität, um Gemeinschaft und Unterstützung. In

diesen für die Branche nun harten Zeiten fordern wir all das von der Politik

ein. Wir brauchen gesonderte Hilfsgelder, um die 3.000 Einzelexistenzen in der

Branche zu sichern."









"Nach der letztwöchigen Entscheidung von Bund und Ländern, Feuerwerk zunächst

nicht verbieten zu wollen, haben wir die Hauptauslieferungen begonnen. Nun steht

der Einzelhandel vor dem Problem, was mit den Waren geschehen soll. Feuerwerk

ist ein Kommissionsgeschäft, am Ende wird der wirtschaftliche Schaden von der

pyrotechnischen Industrie getragen werden müssen. Hilfsgelder sind notwendig,

und zwar sofort. Aber die Politik weigert sich bislang mit uns zu sprechen. Die

viel beschworenen Hilfspakete sind für unsere Branche nicht nutzbar."



Zum Verband



Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist das Sprachorgan für 21

Mitgliedsunternehmen aus Deutschland. Der VPI betreut Hersteller von Silvester-,

Groß- und Bühnenfeuerwerken sowie Hersteller von pyrotechnischer Munition. Diese

sind im gesamten Bundesgebiet ansässig. Der Verband vertritt die Interessen

seiner Mitglieder gegenüber der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft.



Pressekontakt:



Verband der pyrotechnischen Industrie

RA Klaus Gotzen

An der Pönt 48

40885 Ratingen

Telefon: 02102 / 18 62 00

E-Mail: mailto:info@feuerwerk-vpi.de Web: http://www.feuerwerk-vpi.de

Twitter: https://twitter.com/VPI_Presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129041/4789743

OTS: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)





