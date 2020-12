Nach dem beeindruckenden November mit einem Anstieg von 44 Prozent ist es zuletzt um Nel ASA etwas ruhiger geworden. Zwar konnte die Aktie im Dezember noch auf ein neues Allzeithoch klettern, ist in den vergangenen Tagen aber etwas zurückgekommen. Doch das könnte sich jetzt schlagartig ändern. Denn gleich zwei Investmentbanken haben soeben neue Analysen veröffentlicht, die richtig Mut machen.

Die norwegische Investmentbank Arctic Securities spricht für Nel ASA in ihrer neuesten Studie eine klare Kaufempfehlung aus. Die britischen Kollegen von Bryan, Garnier & Co gehen sogar noch einen Schritt weiter. Für Sie ist Nel ASA schlicht ein „must have“. Gute Aussichten also für Nel ASA.

Wasserstoff ist womöglich der größte Trend unserer Zeit. Die Experten von Goldman Sachs haben in einer aktuellen Studie auf 78 Seiten die größten Potenziale herausgearbeitet: Die Wasserstoffbranche könnte sich zum größten Stromabnehmer in Europa herauskristallisieren, was dann zu einem massiven Ausbau von erneuerbaren Energien führen würde.

Zudem könnte dieser CO2-neutrale Strom mithilfe von Wasserstoff endlich gespeichert werden. Darüber hinaus könnte Wasserstoff zu einer fundamentalen Umgestaltung des Gasnetzes führen und damit zu mehr Unabhängigkeit von den Gaslieferanten wie beispielsweise Russland. Goldman Sachs schätzt den Markt bis 2050 auf 10 Billionen Euro!

Angesichts dieser gigantischen Perspektive haben wir den Wasserstoffsektor genau unter die Lupe genommen. Welche Aktien die größten Gewinnchancen haben und wo die größten Risiken liegen, lesen Sie hier.