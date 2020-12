Fondsmanager setzen verstärkt auf Aktien! Das erreichte Niveau liegt mittlerweile bei dem, das zuletzt im Januar 2018 erreicht wurde.

Das verrät die Auswertung der Stimmungsindikatoren der monatlichen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America.

was auf der einen Seite so positiv klingt, sollte natürlich auf der anderen Seite zur Vorsicht mahnen, da zu viel Optimismus im Markt sein könnte. Allerdings kann man die derzeitige Marktstärke nicht ignorieren, denn der Sprung des Dow Jones über die 30.000 Punkte-Marke hat zweifelsohne eine gewisse Qualität! Zudem scheint sich ein Favoritenwechsel, weg von den Hightechs und hin zur old Economy, in geordneten Bahnen abzuzeichnen.

Zudem rechnen wir im kommenden Jahr auch mit einer Outperformance bei den Rohstoffen! Dies sowohl im Hinblick auf eine wieder anziehende Konjunktur als auch mit Blick auf die massive Geldmengenausweitung der Zentralbanken! Die Ausweitung der Geldmenge sprechen eindeutig für ein Long-Investment in Edelmetalle und Edelmetall-Aktien, sowie in Industrierohstoffe, von denen eins nach dem anderen droht ins Defizit zu rutschen!

Deshalb sollten sich Investoren schon jetzt mit aussichtsreichen Rohstoffaktien befassen. Einen Anhaltspunkt dazu kann Ihnen unser Wochenrückblick geben, der wieder mit einem guten Mix interessanter Rohstoffaktien gespickt ist!

Jahresend-Rallye! URAN-AKTIEN!

MEGA-WOCHE für Uranaktien! BULLENMARKT nimmt Fahrt auf! Warum diese Aktie uns alle überraschen wird! TOP BUY!

Wir hatten es ja schon längst vermutet und seit Wochen immer wieder geschrieben, dass irgendwann die große Explosion im Uransektor kommen wird! Jetzt ist es soweit!

Polymetallproduktion ab 2024

Adventus Mining: die Ecuador-Connection schlägt wieder zu!

Kupfer, das wichtigste Industriemetall gewinnt sogar noch mehr an Bedeutung! Denn die Kupfernachfrage wird durch die enorm ansteigenden Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen erheblich zunehmen!

Canada Nickel / Osisko Metals

Die Zukunft – Internet der Dinge – Rohstoffe

Unsere Welt wird zunehmend vernetzter. Das neue 5G-Netz kommt und wir fahren immer mehr elektrisch.

Bluestone Resources / Caledonia Mining

Gold wird immer wichtiger

In Zeiten der fiskalischen Großzügigkeit wird die Rolle des Goldes als Diversifikator und Renditequelle immer wichtiger werden.

So geht Exploration

Bohren und immer Treffen, das ist die Erfolgsmaxime dieser erstklassigen Edelmetall-Unternehmen!

Nicht nur beim Gold, sondern auch bei aussichtsreichen Goldunternehmen, sollte man zugreifen!

Kore Mining / Trillium Gold Mines

Goldbarren mit QR-Code

Seit kurzem gibt es von der Zentralbank von Usbekistan versiegelte Goldbarren mit QR-Code zur Echtzeitüberprüfung.

Filo Mining / Hannan Metals

Metallpreise starten hoch ins neue Jahr

Impfstoffe gegen den Covid-19-Virus und eine damit verbundene verbesserte Wirtschaftslage sollten auch im neuen Jahr den Metallpreisen einen Auftrieb verleihen.

Der goldene ERFOLGS-Schlüssel

Organisches Wachstum! Diese Unternehmen haben den goldenen Schlüssel gefunden!

Immer mehr Analysten und Banken werden bullisch für Gold! Mit einem Kursziel von 2.300,- USD pro Unze Gold, und das schon im kommenden Jahr, sind die CIBC- Analysten ganz vorne mit dabei!

Enorme Kursgewinne möglich

URAN-AKTIEN explodieren! Gesetz verabschiedet! Dieser Doppeljoker schlägt jetzt gnadenlos zu!

URAN-AKTIEN haussieren! Jetzt machen die USA ernst! Am Freitag entschied der US-Senatsausschuss für Umwelt und öffentliche Arbeiten (‚EPW‘) über das Inkrafttreten eines überparteilichen Gesetzes.

