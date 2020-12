Webnovel Spirity Awards Spring 2020 enthüllt Gewinner und feiert aufstrebende Web-Roman Talente

„Unser herzlicher Dank geht an alle Autoren, die an unserer Webnovel Spirity Awards Spring 2020 Veranstaltung teilgenommen haben. Wir hatten eine überwältigende Resonanz auf diesen Wettbewerb mit so vielen talentierten Autoren, die während dieser Veranstaltung auftauchten, und noch mehr wunderbaren Geschichten, die eingereicht wurden. Wir sind unglaublich ermutigt durch den Enthusiasmus, den unsere digitale Schreibgemeinschaft gezeigt hat", sagte Sandra Chen, Leiterin des Webnovel Teams.

Die Gewinnerbeiträge in den drei Hauptkategorien und Preise sind:



Gold-Preis: 10.000 US-Dollar

The Crown's Obsession

My Vampire System

Silber-Preis: 5.000 US-Dollar

Hellbound With You

New Age of Summoners

Reincarnated As A Fox With System



Bronze-Prize: 2.000 US-Dollar

Divinity: Against the Godly System

His Beautiful Addiction

Loving A Heartless Lawyer

Physics The Greatest Magic

The Evolution of a Goblin to the Peak

Klicken Sie hier, um mehr über die Gewinnbeiträge zu erfahren: https://bit.ly/2W6AxIN

Die Webnovel Spirity Awards sind eine wichtige Veranstaltung, um die boomende Szene der Online-Literatur auf der ganzen Welt zu feiern, und wurden 2019 erstmals auf den Philippinen eingeführt. Seit diesem Jahr werden auch englischsprachige Beiträge von Autoren aus der ganzen Welt angenommen, und die Veranstaltung wird weiterhin jährlich stattfinden, so die Ankündigung von Webnovel.

Der Schreibwettbewerb ist ein wichtiger Teil des Bestrebens von Webnovel, eine Gemeinschaft für Schreibtalente auf der ganzen Welt zu schaffen und als Anlaufstelle für Online-Literatur-Autoren zu dienen. Webnovel ist nicht nur eine Plattform, auf der Autoren, egal ob Amateure oder Profis, ihre Werke veröffentlichen können, sondern kann auch dabei helfen, alle guten Inhalte zu vermarkten und die Träume der Autoren wahr werden zu lassen.

„Im Laufe der Jahre hat Webnovel eine stabile Beziehung zu Autoren, Lesern und Content-Adaptionspartnern aufgebaut", so Sandra Chen. Autoren können Inhalte auf Webnovel veröffentlichen und die Leser bezahlen, um die Inhalte zu lesen, wodurch die Autoren Einkommen generieren. Darüber hinaus können die Adaptionspartner des Unternehmens anhand des Feedbacks der Leser entscheiden, welche Romane es wert sind, übernommen zu werden.

Webnovel hat auch ein Team von leitenden Redakteuren, die den Autoren helfen, ihre Arbeit zu verfeinern, um sie relevanter für die Bedürfnisse des Marktes und der Leser zu machen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Reihe von Online-Schreibkursen eingeführt, die dabei helfen, spezifische Fähigkeiten für die Erstellung von Web-Romanen zu verbessern.

Der Webnovel Spirity Awards Spring 2021 ist in Vorbereitung. Bleiben Sie dran!

Informationen zu Webnovel

Webnovel ist eine globale Online-Literaturplattform. Es hat mehr als 100.000 internationale Autoren und mehr als 200 Sprachübersetzer. Webnovel hat über 160.000 Originalromane veröffentlicht und weltweit mehr als 70 Millionen Besucher gezählt. Die chinesische Literatur umfasst 8,9 Millionen Autoren und 13,4 Millionen literarische Werke, die mehr als 200 Genres abdecken, und hat erfolgreich eine große Anzahl literarischer Werke wie „Candle in the Tomb", „The Graver Robbers' Chronicles", „Nirvana in Fire" und „The King's Avatar" geschaffen, die in Filmen, Fernsehserien, Animationen, Comics und Spielen adaptiert wurden. Tencent ist sein Aktionär und strategischer Partner.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373757/Gold_Winners_of_WSA_Spring_2020.jpg