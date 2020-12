Die CDU-Spitze entscheidet an diesem Montag (von 9.00 Uhr an) über den Ablauf des Parteitags. Generalsekretär Paul Ziemiak hat dafür Varianten vorbereitet - einen fast vollständig digitalen Parteitag und ein hybrides Treffen, bei dem sich die 1001 Delegierten auf 10 bis 20 Standorte verteilt in ganz Deutschland treffen würden.

Ein digitaler Parteitag würde bedeuten, dass die Delegierten den Reden zu Hause an ihren Computern folgen und dann digital wählen. Anschließend wäre eine Bestätigung der Wahl in Papierform notwendig, um die Abstimmung rechtssicher zu machen. Friedrich Merz bekräftigte am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin", dass das Verfahren rechtlich sicher möglich wäre. "Es geht technisch, es geht nach meiner Auffassung auch juristisch", sagte Merz am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". Das sei nun wirklich rauf und runter geprüft worden./toz/DP/zb