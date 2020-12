Pressestimme 'Süddeutschei Zeitung' zu Corona - Kollektives Versagen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.12.2020, 05:35 | 25 | 0 | 0 14.12.2020, 05:35 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutschei Zeitung" zu Corona - Kollektives Versagen: "Wer nicht hören will, muss fühlen - so altmodisch und abstoßend dieser Spruch klingt, so treffend beschreibt er doch, was passiert ist. Denn auch wenn die Verlockung sehr schnell groß sein wird, "der Politik", "der Regierung" oder "den Ministerpräsidenten" die Schuld zuzuweisen - diesen Schlamassel haben sich alle gemeinsam eingebrockt. Das Kollektiv hat versagt; so muss man das zusammenfassen."/be/DP/nas Diesen Artikel teilen

