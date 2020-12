Nächster Aufwärtsschub? Bigg Digital Assets, Bitcoin, Ethereum, BTCUSD, ETHUSD

Die Kryptowährungen nehmen an Fahrt auf und auch die Zentralbanken werden in 2021 digitale Währungen einführen. China ist hier am weitesten vorangeschritten doch auch die EZB und der FED sind am Zug. Um von der weiteren Flucht in digitale Währungen zu profitieren, gibt es heute einen ausführlichen Bericht zu den TOP 10 der Kryptowährungen. Dazu kommt auch die Bigg Digital Assets, eine der wenigen Aktien mit der indirekt vom Boom profitiert werden kann und die bereits lukrative Aufträge von US-Behörden wie dem Heimatschutzministerium erhalten hat.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de