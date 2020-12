Sensirion Holding AG: Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 angehoben aufgrund des stärker als erwarteten COVID-19-bezogenen Geschäftsganges

Sensirion erhöht den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Gasflusssensoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie rechnet der Sensorhersteller nun für das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund CHF 254 Millionen und einer bereinigten EBITDA-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich.

Einmalige COVID-19-bezogene Nachfrage nach Gasflusssensoren stärker als erwartet

Aufgrund der stärker als noch im August 2020 erwarteten Entwicklung der Nachfrage im Bereich der Beatmungsgeräte hebt die Sensirion Holding AG (Sensirion) den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 nochmals an. Sensirion erwartet nun einen Umsatz von ungefähr CHF 254 Millionen (bisher CHF 210-230 Millionen), wovon rund CHF 77 Millionen aus den Projekten mit Beatmungsgeräten stammen (Vorjahr CHF 7 Millionen). Die Bruttomarge wird sich durch Skaleneffekte leicht verbessern. Bei der bereinigten EBITDA-Marge rechnet Sensirion mit einem Wert in der Mitte des Zwanziger-Prozentbereichs.

Trotz der erhöhten Umsätze im zweiten Halbjahr erwartet Sensirion weiterhin eine Normalisierung der Nachfrage im Bereich Beatmungsgeräte ab Anfang 2021. Das reguläre Geschäft, welches nicht im Zusammenhang mit Beatmungsgeräten steht, entwickelte sich wie im August 2020 erwartet. Detailliertere Informationen erfolgen anlässlich der Publikation des Geschäftsberichtes am 16. März 2021.



Sensirion schlägt Frau Anja König zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

An der kommenden Generalversammlung 2021 schlägt der Verwaltungsrat von Sensirion Anja König zur Wahl ins bisher sechsköpfige Gremium vor. Im Rahmen seiner längerfristigen Nachfolgeregelung und Erneuerung des Gremiums hat der Verwaltungsrat entschieden, seine Mitgliederzahl für ein Jahr zu erhöhen. Dies geschieht mit der Nomination von Frau Anja König, während Heinrich Fischer im Jahr 2022 die erweiterte Altersgrenze für Mitglieder des Verwaltungsrates erreichen wird. Der Verwaltungsrat ist überzeugt mit Anja König der Generalversammlung eine sehr geeignete Kandidatin vorzuschlagen. Dank ihrer Erfahrung und ihrem breiten Wissen über strategische Investitionen und Akquisitionen sowie ihres Einblicks in die Schweizer Startup-Szene wird sie Sensirion bei der Weiterentwicklung von strategischen Kooperationen massgeblich unterstützen. Der Lebenslauf von Frau Anja König ist im Anhang dieser Mitteilung zu finden.