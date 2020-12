Novocure meldet nationale Kostenübernahme in der Schweiz für Optune in Kombination mit Temozolomid zur Behandlung von neu diagnostiziertem Glioblastom

Novocure (NASDAQ:NVCR) gab heute bekannt, dass das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) Optune in Kombination mit Temozolomid mit Wirkung vom 1. April 2021 in die Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) für die Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom (GBM) aufgenommen hat. In der Mittel- und Gegenständeliste ist festgelegt, für welche Medizinprodukte die Kosten von der obligatorischen Krankenversicherung in der Schweiz übernommen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass die Schweiz die nationale Kostenerstattung für Optune eingeführt hat“, so Thomas Hefti, Vice President Europe and Emerging Markets (EMEA). „Der Zugang zu unserer Therapie wächst weiterhin weltweit, was die wachsendeAnerkennung von Optune durch die Krankenversicherer verdeutlicht.“