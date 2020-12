ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BASF von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 73 Euro angehoben. Die Ludwigshafener seien sein bevorzugter Wert unter den breit aufgestellten Chemiekonzernen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte die überdurchschnittliche und nachhaltige Dividende und die zyklische Wachstumsperspektive im Sektor. Die BASF-Aktien entwickelten sich in einem Erholungsszenario für Basischemikalien üblicherweise besser als andere Branchenwerte./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 13:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 05:02 / UTC