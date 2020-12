Rallyestart für das Währungspaar Euro zum südafrikanischen Rand war das Niveau um 15,5820 ZAR Ende 2019 und führte den Wert geradewegs bis Anfang April auf ein Hoch von 20,9437 ZAR aufwärts. Dabei schob sich das Cross kurzzeitig über die obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrends hinaus, nach einem zweiten Verlaufshoch in diesem Bereich im Sommer dieses Jahres setzte der eingangs beschriebenen Abwärtstrend ein und drückte das Paar bis Jahresende auf glatt 18,00 ZAR wieder abwärts. Genau in diesem Bereich läuft nun seit Wochen eine volatile Stabilisierungsphase mit einem potenziellen Doppelboden ab. Noch kann von keinem Durchbruch berichtet werden, erst müsste das Paar zur Bestätigung dessen weiter über die dazugehörige Triggermarke zulegen. Erst dann kann von einem nachhaltigen Trendwechsel auf kurzfristiger Basis gesprochen werden.

Viele Hürden voraus

Kurzzeitig kann die seit Mitte letzter Woche laufende Erholungsbewegung an die Zwischenhochs um 18,5430 ZAR fortgesetzt werden. In diesem Bereich trifft das Paar jedoch auf eine erste markante Hürde bestehend aus dem EMA 50 sowie knapp darüber dem EMA 200. Erst wenn dieser Dreifachwiderstand nachhaltig überwunden wurde, dürfte der Doppelboden volle Gültigkeit erhalten und das Paar EUR/ZAR in den Bereich von 19,1082 ZAR weiter vorantreiben. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6MY5 zurückgegriffen werden. Kommt es allerdings zu einem nachhaltigen Rücksetzer unter 18,00 ZAR, drohen dem Paar direkt Abschläge die Kursmarke von 17,6290 ZAR.