FinLab AG FinLab EOS VC investiert in AlgoTrader. Nach einer siebenstelligen Investition des FinLab EOS VC Fonds in die führende digitale Anlage- und Handelsplattform erhöht sich die Series A Finanzierungsrunde auf über CHF 5 Mio. Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 14.12.2020, 08:00 | 60 | 0 | 0 14.12.2020, 08:00 |

DGAP-Media / 14.12.2020 / 08:00

Zürich/Frankfurt, 14. Dezember 2020 - FinLab EOS VC Fund investiert eine siebenstellige Summe in die AlgoTrader AG. Mit dieser Investition erhöht sich die Series A Finanzierungsrunde des Unternehmens auf CHF 5,2 Mio. Die Serie-A-Runde wird von der Credit Suisse Entrepreneur Capital Ltd. angeführt, der sich investiere.ch, Blockchain Valley Ventures und NeueCapital angeschlossen haben. Der FinLab EOS VC Fund ist eine Kooperation aus dem Blockchain-Entwickler Block.one und FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR), einem der ersten und größten Investoren im FinTech- und Blockchain Bereich in Europa. Die AlgoTrader AG entwickelt und vertreibt eine Software-Lösung für den vollintegrierten und automatisierten quantitativen Handel von sowohl traditionellen als auch digitalen Assets. Mit der erst kürzlich veröffentlichten Plattform WIRESWARM bietet das Unternehmen zudem institutionellen Anlegern einen Zugang zu digitalen Assets, welcher deren höchsten Sicherheits- und Stabilitätsanforderungen gerecht wird. Durch ihre führende Plattform zum Entwickeln, Testen und Automatisieren von Handelsstrategien über alle Assetklassen hinweg, ermöglicht die AlgoTrader AG Banken, Broker, OTC-Händler und Market-Maker Zugang zu den liquidesten Kanälen für den Handel digitaler Assets und Kryptowährungen. "Zurückblickend auf das Erreichte können wir heute sagen, dass wir mit AlgoTrader eine der weltweit leistungsfähigsten Plattform für den Handel und Ausführung quantitativer Handelsstrategien geschaffen haben. Durch die Ausweitung unserer Series A Finanzierungsrunde können wir nun dank des frischen Kapitals und dem durch unsere Investoren neu geschaffenen Zugang zu Netzwerk und Know-How die Skalierung unserer Lösung vorantreiben," sagt Andy Flury, CEO von AlgoTrader AG. "Digitale Assets erfreuen sich zunehmend eines starken Zuspruchs einer wachsenden Anzahl an Investoren. Hierdurch stehen institutionelle Händler und Banken vor der Herausforderung ihren Kunden einen professionellen und sicheren Zugang zu dieser neuen Assetklasse zu schaffen," sagt Juan Rodriguez, Geschäftsführer des FinLab EOS VC Funds. "AlgoTrader schließt diese Lücke durch ihre Handelsplattform und wir sind überzeugt, dass sie sich als führende Lösung für sowohl traditionelle als auch digitale Assets etabliert. Neben der technologischen Überlegenheit ihrer Software-Lösung für den algorithmischen Handel sind wir ebenfalls von dem komplementären Managementteam überzeugt, das einen hohen Grad an Branchenerfahrung vorweist, " ergänzt er. Seite 2 ► Seite 1 von 3 FinLab Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







