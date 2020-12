DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

CANCOM übernimmt IT-Systemhaus Anders & Rodewyk



14.12.2020 / 08:00

- CANCOM übernimmt Systemhaus in Hannover mit deutschlandweitem Kundenstamm

- Anders & Rodewyk profitiert von Zugriff auf CANCOM Portfolio

- Gründer bleiben in operativer Verantwortung für den Standort Hannover



München, 14. Dezember 2020 - CANCOM übernimmt die Anders & Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH. Das Systemhaus aus Hannover erwirtschaftet deutschlandweit mit rund 70 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von 27 Mio. Euro bei einem EBITDA von 2,4 Mio. Euro. Der umfangreiche Kundenstamm setzt sich vor allem aus Kunden im Gesundheits- und Bildungssektor sowie dem Mittelstand zusammen. Besondere Angebotsschwerpunkte sind die Bereiche Rechenzentrums-Infrastruktur sowie dazugehörige Integrations- und Beratungsleistungen. Die Transaktion steht noch unter Kartellamtsvorbehalt. CANCOM baut mit dem Kauf seine Präsenz im Norden Deutschlands aus und verstärkt das Portfolio von Anders & Rodewyk durch die Einbindung in die Service-Angebote von CANCOM. Mit der Akquisition geht CANCOM seinen strategischen Weg der Stärkung bereits bestehender Märkte weiter. Die Einbindung von Anders & Rodewyk festigt die nationale Präsenz und ist ein Schritt zur Marktkonsolidierung in Deutschland. "Mit dem Kauf gewinnen wir neue Kollegen mit großem Fachwissen und Erfahrung im Datacenter-Umfeld", sagt Rudolf Hotter, CEO von CANCOM. "Der Kundenstamm sowie das hochwertige und margenstarke Geschäft mit rechenzentrumsnahen Dienstleistungen passen hervorragend zu CANCOM." Die Gründer und Gesellschafter von Anders & Rodewyk - Bernward Anders und Jens Rodewyk - werden mit ihren Mitarbeitern ein Teil von CANCOM. Damit gewinnt das Unternehmen Zugriff auf das gesamte CANCOM-Portfolio. "Wir werden innerhalb der Struktur von CANCOM mit unseren Datacenter-Lösungen schnell Synergien heben können", sagt Bernward Anders. "Unsere Kunden werden von der Erweiterung um das CANCOM-Portfolio profitieren. Damit können wir unsere Kunden noch umfänglicher betreuen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit." Seite 2 ► Seite 1 von 4



