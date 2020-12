Progress-Werk Oberkirch AG: PWO ernennt Dr. Cornelia Ballwießer zum Acting CFO

PWO ernennt Dr. Cornelia Ballwießer zum Acting CFO Oberkirch, 14. Dezember 2020 - Der Aufsichtsrat der Progress-Werk Oberkirch AG hat mit Wirkung per 12. Dezember 2020 Dr. Cornelia Ballwießer zum Acting CFO ernannt. Sie übernimmt damit schon jetzt die Aufgaben von Bernd Bartmann, der nach 15 erfolgreichen Jahren als CFO von PWO zum 31. Dezember 2020 aus dem Gremium ausscheidet und in den Ruhestand tritt.

Dr. Ballwießer ist bereits seit 1. November 2020 Mitglied des Vorstands von PWO und wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 Chief Financial Officer werden. In dieser Funktion wird sie zugleich den gesamten kaufmännischen Bereich führen. Ihr Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren bis zum 31. Oktober 2023.

Dr. Ballwießer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und war dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfungs- und Beratungswesen tätig. 1996 wurde sie zum Dr. rer. pol. promoviert.

Ihren beruflichen Werdegang in der Industrie begann Frau Dr. Ballwießer 1995 bei der VIAG AG in München, wo sie ab 1998 das konzernweite Rechnungswesen leitete. Seit 2001 war sie in verschiedenen Führungspositionen in der Automobilzuliefererindustrie mit Schwerpunkt Controlling, Accounting, Konzern- und Unternehmensplanung und als CFO und General Manager tätig. Sie verfügt zudem über große Expertise und Führungserfahrung bei IT- und M&A Projekten, Reorganisationen, Restrukturierungen sowie Post-Merger-Integration und im Veränderungsmanagement. Ihre Führungs- und Managementerfahrung erstreckt sich sowohl auf weltweit tätige börsennotierte Industriekonzerne als auch auf den internationalen Mittelstand.