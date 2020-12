ifa systems AG: ifa systems verstärkt ihr Kompetenzteam

Felix Aaslepp als Vice President - Medical Advisor neu bei ifa

Aaslepp übernimmt als Mediziner das Produktmanagement

Realisierung der Synergien mit der NEXUS-Gruppe unterstützen und verstärken

Die ifa systems AG (ISIN DE0007830788), führendes und weltweit tätiges Software-Unternehmen, das sich auf die Augenheilkunde (Ophthalmologie) spezialisiert hat, erweitert mit Felix Aaslepp (36) das Management-Team. Aaslepp, Arzt mit Ausbildung und Erfahrung in der Chirurgie, Intensiv- und Notfallmedizin, verantwortet das Produktmanagement und damit die Roadmap der Produkte und Module. Er arbeitete zuvor gut fünf Jahre im Bereich Pharmazeutika und Medizinprodukte mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung sowie Medical Affairs.

"Mit Felix Aaslepp konnten wir eine neue Führungskraft gewinnen, die nicht nur die Kundenwünsche aus der Praxis kennt, sondern neben den gesetzlichen Vorgaben auch aus eigener Erfahrung die Workflows in vielen Bereichen kennt, die den Rahmen für unsere Software-Lösungen bilden", sagt Jörg Polis, Vorsitzender des Vorstands der ifa systems AG. "Wir sind überzeugt, dass Aaslepp zukünftig einen wichtigen Beitrag leistet, damit ifa die Potenziale aus der Digitalisierung im Gesundheitswesen bestmöglich ausschöpfen kann."

Aaslepp sieht außerdem große Potenziale in der engeren Zusammenarbeit mit der NEXUS-Gruppe. "Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, den Kliniken kombinierte Lösungen anzubieten, die die Stärken beider Unternehmen zum Nutzen des Kunden maximieren. Hier haben wir erste positive Erfahrungen bei Angeboten für Universitätskliniken gesammelt", so Aaslepp. "ifa ist das Kompetenzzentrum für Ophthalmologie in der NEXUS-Gruppe. Das ist eine gute Ausgangsbasis, um die Zusammenarbeit zukünftig noch weiter zu intensivieren."