 

EQS-News Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
14.12.2020, 08:12  |  70   |   |   

EquityStory.RS, LLC-News: Metalloinvest Finance Designated Activity Company / Key word(s): Miscellaneous
Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года

14.12.2020 / 10:12 MSK
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года

 

Москва, Россия - 14 декабря 2020 г. - Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, стал лауреатом престижной ежегодной премии Cbonds Awards 2020.

Выпуск биржевых облигаций ХК Металлоинвест серии БО-04 на 10 млрд руб. был признан финансовым сообществом лучшей сделкой первичного размещения в металлургии в 2020 году.

Алексей Воронов, Зам. генерального директора по финансам и экономике Компании, отметил:

«Мы признательны участникам рынка за столь высокую оценку нашего выпуска. Уже в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в три раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к Компании как к надежному и привлекательному эмитенту».

В этом году это уже вторая награда Металлоинвеста на финансовом рынке. Ранее Компания стала победителем международной премии TXF в номинации «Сделка года по финансированию металлургического и горнодобывающего сектора в категории сырьевых товаров».

 

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Контакты для инвесторов

Артем Лаврищев

E: ir@metalloinvest.com

Т: +7 (495) 981-55-55, доб. 7243

 

Контакты для СМИ

Антон Трошин

E: pr@metalloinvest.com

Т: +7 (495) 981-55-55, доб. 7629

 

Справочно:

Биржевые облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд руб. были размещены по открытой подписке 12 февраля 2020 г. Ставка купона установлена в размере 6,55% годовых на срок 6 лет при первоначально объявленном диапазоне 6,70-6,85% годовых.

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EQS-News Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года EquityStory.RS, LLC-News: Metalloinvest Finance Designated Activity Company / Key word(s): Miscellaneous Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года 14.12.2020 / 10:12 MSK The issuer is solely responsible for the …

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