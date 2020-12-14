EQS-News Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года
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EquityStory.RS, LLC-News: Metalloinvest Finance Designated Activity Company / Key word(s): Miscellaneous
Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года
Москва, Россия - 14 декабря 2020 г. - Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, стал лауреатом престижной ежегодной премии Cbonds Awards 2020.
Выпуск биржевых облигаций ХК Металлоинвест серии БО-04 на 10 млрд руб. был признан финансовым сообществом лучшей сделкой первичного размещения в металлургии в 2020 году.
Алексей Воронов, Зам. генерального директора по финансам и экономике Компании, отметил:
«Мы признательны участникам рынка за столь высокую оценку нашего выпуска. Уже в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в три раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к Компании как к надежному и привлекательному эмитенту».
В этом году это уже вторая награда Металлоинвеста на финансовом рынке. Ранее Компания стала победителем международной премии TXF в номинации «Сделка года по финансированию металлургического и горнодобывающего сектора в категории сырьевых товаров».
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Справочно:
Биржевые облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд руб. были размещены по открытой подписке 12 февраля 2020 г. Ставка купона установлена в размере 6,55% годовых на срок 6 лет при первоначально объявленном диапазоне 6,70-6,85% годовых.
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