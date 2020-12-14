Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года

Москва, Россия - 14 декабря 2020 г. - Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, стал лауреатом престижной ежегодной премии Cbonds Awards 2020.

Выпуск биржевых облигаций ХК Металлоинвест серии БО-04 на 10 млрд руб. был признан финансовым сообществом лучшей сделкой первичного размещения в металлургии в 2020 году.

Алексей Воронов, Зам. генерального директора по финансам и экономике Компании, отметил:

«Мы признательны участникам рынка за столь высокую оценку нашего выпуска. Уже в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в три раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к Компании как к надежному и привлекательному эмитенту».

В этом году это уже вторая награда Металлоинвеста на финансовом рынке. Ранее Компания стала победителем международной премии TXF в номинации «Сделка года по финансированию металлургического и горнодобывающего сектора в категории сырьевых товаров».

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Справочно:

Биржевые облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд руб. были размещены по открытой подписке 12 февраля 2020 г. Ставка купона установлена в размере 6,55% годовых на срок 6 лет при первоначально объявленном диапазоне 6,70-6,85% годовых.