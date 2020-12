Hinter dem Edelmetall liegen wechselvolle Handelstage.

Hinter dem Edelmetall liegen wechselvolle Handelstage. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zeichnete sich ein Rücksetzer des Edelmetalls in Richtung 1.750 US-Dollar ab.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Gold steht derzeit zweifelsohne unter Druck. Ein Test der 1.750 US-Dollar scheint in der aktuellen Gemengelage unausweichlich zu sein. Sollte es zum Bruch der 1.750 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. Eine Neubewertung der Lage wäre in diesem Fall unausweichlich. Doch, es wäre nicht das erste Mal, dass Gold einem drohenden Knockout entgehen kann. Gold ist mittlerweile aus charttechnischer Sicht „überverkauft“. Erholungsbewegungen könnten Entlastung bringen. Doch erst die Rückeroberung der 1.850 US-Dollar würde die Relevanz etwaiger Vorstöße auf der Oberseite erhöhen. Zudem hat sich die Einstellung der Marktakteure zu Gold deutlich verändert. Aktuell ist diese vornehmlich von Pessimismus geprägt. Auch darin könnte eine Chance für das Edelmetall bestehen...“



Zu einem Anlaufen der 1.750 US-Dollar kam es schließlich nicht ganz. Gold konnte diesen Vorstoß auf der Unterseite jedoch bereits im Bereich von 1.765 US-Dollar abwehren. Aus charttechnischer Sicht war dieser (Teil)Erfolg eminent wichtig, wären bei einem Rücksetzer unter die 1.750 US-Dollar womöglich weitere Abgaben auf der Unterseite provoziert worden. Begleitet wurde der damalige Rücksetzer von einem deutlich ansteigenden Pessimismus unter Marktakteuren. Nicht wenige sahen das Edelmetall bereits auf dem direkten Weg zu deutlich niedrigeren Preisniveaus. Doch es kam anders. Gold berappelte sich und lancierte eine Aufwärtsbewegung. Schnell konnten die 1.800 US-Dollar zurückerobert werden und auch die 1.850 US-Dollar wurden zwischenzeitlich übersprungen. In dieser wichtigen Phase verpasste es Gold allerdings, sich oberhalb von 1.850 US-Dollar festzubeißen. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden, denn noch immer befindet sich Gold in Schlagdistanz zum Bereich von 1.850 US-Dollar.

Etwas „Bauchschmerzen“ bereitet aktuell die Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF. Bekanntlich bemühen wir die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, als rudimentären Indikator, um die Stimmungslage im Goldsektor zu erfassen. Während Gold sich zwischenzeitlich zu einer Gegenbewegung aufraffen konnte, hielten die Abflüsse aus dem SPDR Gold Shares auch während der Preiserholung tendenziell weiter an. Das wirft in Bezug auf die Goldpreiserholung Fragen auf. Insofern gilt es, diese Entwicklung der Bestände unbedingt weiterhin zu verfolgen.

Kurzum. Die Lage bei Gold ist ambivalent. Zwar konnte sich das Edelmetall von seinem letzten Verlaufstief erholen, doch die so wichtige Etablierung des Preises oberhalb der 1.850 US-Dollar gelang noch nicht. Zudem mahnt die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF, allen voran des SPDR Gold Shares, aktuell zur Vorsicht. Aus charttechnischer Sicht sind die Claims deutlich abgesteckt. Die zentrale Unterstützung liegt bei 1.750 US-Dollar und sollte tunlichst nicht unterschritten werden. Auf der Oberseite hat der Widerstandsbereich von 1.850 US-Dollar noch nicht wirklich viel von seiner Relevanz eingebüßt und muss übersprungen werden…