Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zeigte Brent C.O. positive Ansätze auf der Oberseite. Seitdem konnte der Ölpreis sein Erholungsszenario weiter voranbringen und hat nun eine eminent wichtige Hürde ins Visier genommen.

Unsere letzte Kommentierung zu Brent C.O. schlossen wir mit „[…] Brent C.O. wagt aktuell den Ausbruch über die Marke von 46,5 US-Dollar. Aus unserer Sicht lässt dieser Vorstoß noch etwas Durchschlagskraft und damit Nachhaltigkeit vermissen. Ein schneller Ausbau der Bewegung in Richtung 50,0 US-Dollar und darüber hinaus, wäre nun eminent wichtig, um nicht Gefahr zu laufen, auf der Unterseite wieder in Bedrängnis zu geraten. Hier gilt: Unter die 40,0 US-Dollar sollte es in der aktuellen Konstellation nicht gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



Bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart zeigt, dass es Brent C.O. mittlerweile gelungen ist, auf 50,0 US-Dollar vorzustoßen. Mehrere Faktoren zeichneten hierfür verantwortlich.

Ende November / Anfang Dezember stand das Treffen der OPEC und später das Treffen der ölproduzierenden Länder im OPEC+ Format im Fokus. Diskutiert wurde über die Förderpolitik ab Januar. Letztendlich einigten sich die Beteiligten auf eine Erhöhung der Fördermenge um 500.000 bpd (barrels per day). Die Marktakteure reagierten durchaus positiv auf den ausgehandelten Kompromiss, denn im Vorfeld wurde über eine noch größere Ausdehnung der Fördermenge spekuliert. Das Thema Impfstoffhoffnung begleitet den Ölmarkt nach wie vor. Die Aussicht auf eine Normalisierung der Lage erhöht zudem die Zuversicht der Marktakteure.

In der dieser Gemengelage steckten die Ölpreise auch die ambivalenten Daten der EIA (Energy Information Administration) recht gut weg. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 04.12. mit 503,2 Mio. Barrel an. Das ist im Vergleich zur Vorwoche ein starker Anstieg in Höhe von 15,2 Mio. Barrel. Der Gesamtbestand in Höhe von 503,2 Mio. Barrel liegt wieder 11 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Die EIA gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 04.12. mit 11,1 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche unverändert an.

Kurzum. Brent C.O. steht vor einer weiteren Weichenstellung. Hierzu müsste nun allerdings der Bereich von 50,0 US-Dollar überwunden werden. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 50,0 US-Dollar könnte die Widerstände bei 54,5 US-Dollar und 60,0 US-Dollar als potentielle Bewegungsziele aktivieren. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 46,5 US-Dollar begrenzt. Sollte es unter die 43,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.