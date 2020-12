FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Montag von seinem Kursrücksetzer am Freitag etwas erholen. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 13 180 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit plus 0,6 Prozent erwartet. Als Treiber inmitten der weiter zugespitzten Corona-Lage gilt hauptsächlich, dass es doch noch einen Hoffnungsschimmer in den Brexit-Gesprächen gibt.

Dennoch stelle sich die Frage, ob die Risiken am Aktienmarkt trotz der jüngsten Dax-Verluste am Freitag in einem angemessenen Umfang berücksichtigt worden seien oder ob noch weiterer Anpassungsbedarf bestehe, schrieben die Experten der Helaba im Tagesausblick.