Dass Kupfer in der gegenwärtigen Situation unserer Meinung nach zu den interessantesten Rohstoffen zählt, hatten wir bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Mittlerweile hat die Rally beim Kupferpreis ein veritables Ausmaß erreicht.

Unsere skizzierten Bewegungsziele von 3,2 / 3,3 US-Dollar und 3,5 US-Dollar wurden mittlerweile erreicht. Doch das Industriemetall will offenkundig weiter nach oben. Noch scheint der Druck auf der Oberseite nicht nachlassen zu wollen. Wie heißt es so schön an der Börse? Die Hausse nährt die Hausse! Kupfer liefert einen weiteren Beleg hierfür.

Wir haben erneut einen 10-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darstellen zu können:

Im oberen Chart ist sehr gut zu erkennen, dass das Aufwärtsmomentum mit jedem überwundenen Widerstand bzw. mit jedem frisch generierten Kaufsignal zugenommen hat. Insbesondere den Ausbruch über den Widerstandsbereich 3,2 / 3,3 US-Dollar kann man in diesem Zusammenhang anführen. Mit dem Ausbruch über die 3,5 US-Dollar hat sich ein weiteres Kaufsignal aktiviert, das Kupfer aus charttechnischer Sicht bis auf 3,7 US-Dollar bzw. 3,8+ US-Dollar führen könnte…

Die veritable Aufwärtsbewegung der letzten Wochen nimmt so langsam, aber sicher, Züge einer Fahnenstange an. Mit Konsolidierungen muss daher verstärkt gerechnet werden. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 3,2 / 3,3 US-Dollar gehen. Unterhalb von 3,0 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht allerdings eine Neubewertung der Lage unerlässlich.

Robuste (chinesische) Konjunkturdaten und vor allem der schwache US-Dollar prägen das Handelsgeschehen unter fundamentalen Aspekten. Die Greenbackschwäche ist mittlerweile eklatant. Flankiert wird das Ganze derzeit von wieder sinkenden Lagerbeständen. Vor allem an der LME sind diese zu beobachten.

Kurzum: Die Rally bei Kupfer läuft und sie zeigt noch keine belastbaren Anzeichen einer anstehenden Schwäche. Dennoch sind die Risiken auf der Unterseite nicht zu vernachlässigen. Vor allem dann, wenn es unter die 3,2 / 3,3 US-Dollar gehen sollte, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite stehen die 3,7 US-Dollar bzw. 3,8+ US-Dollar als nächste potentielle Bewegungsziele auf der Agenda.